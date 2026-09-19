Дональд Трамп-молодший пообіцяв повернути гроші російському олігарху Умару Кремльову, який профінансував весільні урочистості сина президента США на Багамських островах у травні.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами, цитує Reuters.

Син Трампа поверне гроші росоліхарху, витрачені на весілля

За словами Трампа, він особисто запитав сина про ситуацію з фінансуванням свята російським бізнесменом. Трамп-молодший запевнив батька, що планує відшкодувати всі витрати.

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— Коли я запитав його про це, він відповів: ні, тату, я поверну ці гроші. І це було деякий час тому. Тож я чув, що він заплатить, — розповів президент США.

Крім того, джерела у ЗМІ також підтвердили наміри Трампа-молодшого відшкодувати Кремльову витрачені на вечірку гроші.

Сам президент США, який не був присутній на весіллі сина, ще на початку тижня заявляв, що взагалі не знайомий з Умаром Кремльовим. Він також спробував применшити масштаб інциденту, назвавши його “не такою вже й великою справою”.

Трамп додав, що часто влаштовує весільні урочистості для багатьох людей у гарних локаціях, зокрема, у своєму клубі Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

Раніше Дональд Трамп-молодший та його дружина Беттіна Андерсон офіційно підтвердили, що Умар Кремльов справді частково профінансував їхню весільну вечірку. Водночас подружжя виправдало прийняття такого подарунка тим, що безпосередньо профінансоване Кремльовим свято відбулося вже після самої офіційної церемонії.

16 вересня повідомлялося, що демократи в Конгресі США ініціювали розслідування після повідомлень про те, що російський олігарх Умар Кремльов міг витратити сотні тисяч доларів на весільні урочистості Дональда Трампа-молодшого.

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