Президент США Дональд Трамп заявив, що не має визначених часових рамок для укладення угоди про завершення війни Росії проти України, але хотів би, щоб вона закінчилася якнайшвидше.

Так очільник Білого дому в інтерв’ю New York Post прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про прагнення переговорників США домовитися про припинення війни в грудні–січні.

Трамп відреагував на слова Зеленського про терміни мирної угоди

За інформацією видання, Трамп розсміявся, коли журналісти запитали його про заяву Зеленського щодо намірів американської переговорної команди досягти мирної угоди між Києвом та Москвою до січня.

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— Хто це сказав? — перепитав Трамп, переглянувшись з одним зі своїх високопоставлених помічників.

Президент США наголосив, що не обмежений конкретними часовими рамками, хоча й хотів би, щоб війна завершилася якнайшвидше. Водночас він заявив, що війна не зачіпає США, а досягнення домовленості залежить від готовності обох сторін.

За словами Трампа, іноді російський диктатор Володимир Путін видається готовим до укладення угоди, а Зеленський — ні, проте в інші моменти ситуація, як стверджує американський президент, є протилежною.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg заявив, що, на його думку, американська переговорна команда прагне досягти домовленості з Росією про завершення війни в Україні протягом грудня–січня.

Він наголосив, що Україна також зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни, однак мирна угода не має бути досягнута лише ціною українських інтересів.

Зеленський зазначив, що у разі відсутності результатів переговорів із РФ Київ продовжить комунікацію з представниками обох партій нового Конгресу США щодо посилення санкційного тиску на Росію та підтримки України.

Раніше спецпредставник президента США Джаред Кушнер анонсував проведення консультацій із представниками України, Європи та Росії щодо архітектури європейської безпеки.

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