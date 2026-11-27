Президент США Дональд Трамп допустив участь російського диктатора Володимира Путіна в саміті Великої двадцятки (G20), який відбудеться 14–15 грудня у Маямі. Очільник Білого дому заявив, що війни в Україні могло б не бути, якби Росію не виключили зі складу G8.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами.

Трамп про можливий приїзд Путіна на саміт G20 у Маямі

Під час розмови з пресою Трамп знову висловив переконання, що російський диктатор прагне припинити війну.

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— Я думаю, що Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я в це вірю. А для танго потрібні двоє, — сказав американський президент.

Водночас очільник Білого дому допустив, що Путін може відвідати саміт G20, запланований на 14–15 грудня у Маямі.

— Якщо Путін хоче приїхати на саміт G20, він, звичайно, може це зробити. Декому це не сподобається, — зазначив Трамп.

Також Трамп вкотре згадав про виключення Росії з формату Великої вісімки у 2014 році після окупації Криму. На його думку, якби РФ залишилася в G8, то це могло б запобігти повномасштабній війні проти України.

— Якби Путін залишився членом G8, можливо, зараз не було б війни в Україні. Путін був дуже ображений, коли це сталося. Обама хотів його виключити. Тепер це G7, і ми тільки й робимо, що говоримо про Росію, — заявив він.

За словами президента США, оскільки на зустрічах світових лідерів постійно обговорюють російсько-українську війну, він пропонує залучати до цих дискусій і представників Москви.

Разом із тим Трамп наголосив, що саме він запровадив проти Росії колосальні санкції та податки і загалом був дуже жорстким щодо неї.

Раніше в інтерв’ю Axios президент США Дональд Трамп висловлював думку, що збереження Росії у форматі G8 могло б змінити подальший розвиток відносин і, ймовірно, запобігти війні проти України.

Крім того, ще у лютому 2025 року, як писало видання The Guardian, Трамп говорив про бажання повернути РФ до складу G7 та заявляв, що вірить у прагнення Путіна до миру з Україною.

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