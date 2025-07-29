Мости й дороги ЄС не готові до швидкого перекидання військ у разі війни з РФ – єврокомісар

У країнах Європи дороги, мости та залізниці непридатні для швидкого переміщення танків, військ і військових вантажів у разі початку повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Про це заявив європейський комісар з питань сталого транспорту та туризму Апостолос Цицикостас.

Дороги Європи для переміщення техніки у разі війни з РФ

На думку Цицикостаса, якби танки країн НАТО мусили реагувати на вторгнення армії Росії через східний кордон ЄС, то вони могли б застрягти у тунелях, спричинити руйнування мостів і втратити багато часу в тяганині з прикордонними документами.

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За його словами, в ЄС є старі мости, які потребують модернізації. Водночас у країнах Європи є вузькі мости, які варто розширити. Також є відсутні мости, які необхідно побудувати.

Як зазначив єврокомісар, потрібно витратити €17 млрд на капітальний ремонт інфраструктури континенту для підвищення військової мобільності.

Неможливо захистити континент, якщо війська не зможуть швидко пересуватися, переконаний Цицикостас.

Він наголосив, що реальність сьогодні полягає в тому, що в разі необхідності перекидання військової техніки та армії із західної частини Європи на східну, то це займе тижні, а в деяких випадках – навіть місяці.

Цицикостас наголосив, що значна частина наявної інфраструктури не будувалася з урахуванням потреби транспортування армій через територію НАТО. За його словами, вантажівки на європейських дорогах зазвичай важать до 40 тонн, а танк – до 70 тонн.

Єврокомісар наголосив, що зараз розробляється стратегія для перекидання армії за лічені години або дні у відповідь на ймовірне вторгнення. Потрібно модернізувати близько 500 інфраструктурних проєктів уздовж чотирьох військових коридорів, які пролягають через континент, зазначив він.

Водночас Цицикостас стверджує, що Брюссель має наміри мінімізувати бюрократичну тяганину, щоб уникнути застрягання танків у паперовій роботі під час перетину кордонів.

Джерело : Financial Times

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