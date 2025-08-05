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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Помер колишній президент Румунії Йон Ілієску

Йон Ілієску
Фото: Getty Images

У віці 95 років помер колишній президент Румунії Йон Ілієску, в якого на початку літа діагностували рак легенів.

Смерть експрезидента Румунії Йона Ілієску

Як повідомляє Румунське радіо з посиланням на підтвердження уряду, Йон Ілієску помер у вівторок, 5 серпня. Його смерть зареєстрована о 15:55 за бухарестським часом.

– З глибоким жалем уряд повідомляє про смерть колишнього президента Румунії Йона Ілієску, – зазначили в заяві.

У повідомленні йдеться, що він помер у Клінічній лікарні швидкої допомоги імені професора доктора Агріппи Іонеску.

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Сам Йон Ілєску потрапив до лікарні у червні, після чого був госпіталізований. Тоді медики діагностували у нього рак легенів.

У 1989 році Ілієску очолював протестні заворушення проти румунського диктатора Ніколае Чаушеску, а після його повалення став першим обраним президентом Румунії.

Загалом він тричі обіймав посаду президента: у періоди 1990-1992, 1992-1996 та 2000-2004 років.

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