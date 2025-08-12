Масштаби історичні: Європа значно розширила виробництво зброї через війну в Україні

Заводи з виробництва зброї в Європі розширюють виробництво втричі швидше, ніж до повномасштабної війни в Україні. Вони займають понад 7 млн кв. м нових промислових площ.

За даними журналістів Financial Times, йдеться про переозброєння історичного масштабу.

Відродження оборони Європи: що відомо

Журналісти проаналізували дані радіолокаційних супутників, що охоплюють 150 об’єктів від 37 компаній.

– Давно обіцяне відродження оборони Європи, спричинене вливанням державних субсидій, починає втілюватися не тільки в політичній риториці чи обіцянках щодо витрат, а й у бетоні та сталі, – зазначають у виданні.

Це відбувається в той час, коли уряди країн ЄС сперечаються про те, як підтримувати поставки зброї до Києва, а також відновлювати власні запаси, з огляду на потенційну нестабільність зобов’язань США.

Використовуючи понад 1000 прольотів радіолокаційних супутників, FT відстежило зміни на об’єктах, пов’язаних з виробництвом боєприпасів і ракет – двох “вузьких місцях” у підтримці Заходу України.

Для цього використали супутники Sentinel-1, що експлуатуються Європейським космічним агентством. Зазначається, що вони випромінюють радіолокаційні імпульси і реєструють їх відлуння – так зване “розсіяне відбиття” – яке може виявити зміни на поверхні.

– Дані свідчать, що приблизно третина об’єктів, що були перевірені, показали ознаки розширення або будівельних робіт, – оцінили журналісти.

Європа перейшла від виробництва мирного часу до постійної військової готовності

Саме про це свідчить масштаб і поширення виявлених робіт. Вільям Альберке, старший науковий співробітник Азійсько-Тихоокеанського форуму та колишній директор з контролю над озброєннями НАТО, повідомив, що йдеться про глибокі та структурні зміни, які трансформують оборонну промисловість у середньо- та довгостроковій перспективі.

– Тільки-но ви починаєте масове виробництво снарядів, метали та вибухівка починають надходити, що знижує вартість і складність виробництва ракет, – розповів Альберке.

Більшість оборонних груп відмовилася коментувати результати дослідження, посилаючись на міркування безпеки, однак аналіз FT показав, що площі, на яких відбулися зміни, зросли з 790 000 кв. метрів у 2020-21 роках до 2,8 млн кв. метрів у 2024-25 роках.

Фотографії цих об’єктів підтвердили, що зміни були спричинені розкопками перед початком робіт, будівництвом нових будівель, прокладанням нових доріг та будівництвом.

Серед об’єктів з найбільшим розширенням був спільний проєкт німецького оборонного гіганта Rheinmetall і угорської державної оборонної компанії N7 Holding, яка побудувала величезний виробничий майданчик для боєприпасів і вибухівки в Варпалоті на заході Угорщини.

Згідно з пресрелізом, перший завод на цьому майданчику в Угорщині був завершений у липні 2024 року і виробляв 30-міліметрові боєприпаси для бойової машини піхоти KF41 Lynx компанії Rheinmetall.

Представники компанії зазначили, що будівництво триває, оскільки на цьому об’єкті також будуть виробляти інші типи боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійські снаряди та 120-мм боєприпаси для танків Leopard 2 і, можливо, Pantherl.

На цьому об’єкті також буде розташований завод з виробництва вибухових речовин.

На 20 об’єктах, що фінансуються ASAP (програмою ЄС із підтримки виробництва боєприпасів у щонайшвидші терміни, – Ред.), помітно явне фізичне розширення, зокрема будівництво повністю нових заводів і доріг. На 14 об’єктах помітно невелике розширення, наприклад будівництво нових автостоянок. Решта об’єктів або не розширювалися, або були офісними та дослідницькими будівлями.

Для порівняння FT також розглянула компанії, які не отримували фінансування ЄС через ASAP. Сюди входять 12 об’єктів, які були внесені до списку очікування ASAP, та 50 інших об’єктів в ЄС і Великої Британії, пов’язаних з виробництвом ракет. Аналіз показує, що компанії, які отримували фінансування ASAP, розширювалися швидше за інші.

У деяких випадках, наприклад на заводі BAE Systems на півночі Англії, робіт не було виявлено, оскільки там повторно використали наявну заводську будівлю.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс розповів, що з моменту вторгнення Москви щорічна потужність Європи з виробництва боєприпасів зросла з 300 000 до близько 2 млн до кінця цього року.

Значну частину цього зростання забезпечить розширення Rheinmetall: компанія заявила, що її річна виробнича потужність по 155-мм снарядах зросте з 70 000 у 2022 році до 1,1 млн у 2027 році.

Офіційні особи та експерти галузі зазначають, що фактичний обсяг виробництва в Європі, ймовірно, буде значно нижчим за потенційну потужність. Оцінити точний вплив фінансування ASAP також складно, враховуючи, що багато виробників вже мали плани зростання, коли програма фінансування була оголошена в 2023 році.

Інші державні витрати також відіграли значну роль. У німецькій штаб-квартирі виробника ракет MBDA в Шробенхаузені чітко видно нові дороги та будівельні роботи. Радар зафіксував зміни, що торкнулися 94 000 квадратних метрів його території з 2022 року.

Цей об’єкт отримав 10 млн євро в рамках програми ASAP разом із двома партнерськими компаніями для розширення виробництва переносних ракет Enforcer, що запускаються з плеча.

Але зростання кількості замовлень на інше обладнання також сприяло розширенню. Цей же завод також отримав замовлення від НАТО на суму 5,6 млрд доларів на виробництво до 1000 ракет класу земля-повітря Patriot GEM-T на європейській території.

Норвезький виробник Kongsberg відкрив завод із виробництва ракет у червні 2024 року, отримавши фінансування в розмірі 640 млн норвезьких крон (62 млн доларів) для збільшення виробництва ракет, зокрема 10 млн євро від ASAP.

– Розширення призвело до експоненціального зростання наших загальних виробничих потужностей з виробництва ракет, — заявив представник компанії Івар Сіменсен.

Британська компанія BAE Systems отримала підтримку від Вестмінстера, а також збільшення замовлень від Міністерства оборони Великої Британії, і з 2022 року інвестувала понад 150 млн фунтів стерлінгів у свої британські заводи з виробництва боєприпасів.

Ракети, вибухові речовини, ППО: які пріоритети у ЄС

На заводі BAE в Гласкоеді, що на півдні Уельсу, на супутникових знімках чітко видно земляні роботи. BAE заявляє, що збільшить виробничі потужності з виробництва 155-мм снарядів у шістнадцять разів, коли новий завод з наповнення вибуховими речовинами почне працювати пізніше цього року.

Також ЄС веде переговори про нову оборонну програму вартістю 1,5 млрд євро, яка працюватиме за допомогою грантів, а також фінансуватиме спільні закупівлі.

Таким чином європейці хочуть стимулювати промисловість до подальшого розширення. В пріоритеті – ракети та протиповітряна оборона, артилерія та дрони.

Експерти вважають, що можливості удару на великі відстані залишаються серйозною проблемою для Європи та НАТО в цілому, оскільки Росія в цьому питанні випереджає своїх супротивників.

– Найкраще, що ми можемо зробити, – це створити надійний засіб стримування, який дасть зрозуміти, що якщо ви стрілятимете в нас, ми відповімо тим самим. Але якщо ми хочемо досягти цього, то мусимо різко збільшити виробництво ракет, – заявив дослідник з Університету Осло Фабіан Гофман.

І хоча розширення виробництва вітається, він зазначив, що виробництво мініатюрних реактивних двигунів для ракет великої дальності є дуже важливим для європейського виробництва ракет.

Він припускає, що це має стати наступною ціллю для витрат ЄС, на одному щаблі із вибуховою речовиною.

Джерело : Financial Times

