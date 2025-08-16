Вісім країн Європи нагадали, що Путіну не можна довіряти: Зеленський відреагував

Лідери країн Північно-Балтійської вісімки опублікували спільну заяву, в якій підтвердили свою підтримку України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру.

Заява країн Північно-Балтійської вісімки щодо України

У спільній заяві країн Північно-Балтійської вісімки зазначено, що тільки Україна може ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Також не може бути жодних рішень щодо Європи без неї.

Серед країн Північно-Балтійської вісімки є Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.

Вони звернули увагу на те, що досвідчить свідчить, що не можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.

– Зрештою, Росія несе відповідальність за припинення своїх кричущих порушень міжнародного права. Агресія та імперіалістичні амбіції Росії є корінними причинами цієї війни, – наголошується у заяві.

Вісім країн підтримали новину про переговори президента США Дональда Трампа з європейськими чиновниками щодо гарантій безпеки України.

У заяві йдеться, що не повинно бути жодних обмежень на Збройні сили України чи її співпрацю з іншими країнами. Також країни звернули увагу на той факт, що Росія не має права вето щодо шляху України до Європейського Союзу та НАТО.

Лідери пообіцяли продовжувати озброювати Україну та зміцнювати оборону Європи. Вони наголосили, що продовжуватимуть посилювати санкції та економічні заходи, поки Росія не припинить вбивства.

Зеленський про заяву країн Північно-Балтійської вісімки

Президент України Володимир Зеленський подякував країнам Північно-Балтійської вісімки за підтримку.

На його думку, всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру.

– Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію, – звернув увагу глава держави.

За словами президента, якщо у росіян немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб РФ могла здійснити значно більше – досягнути мирного життя із сусідами протягом десятиліть.

Але всі країни разом працюють заради миру та безпеки. Припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни, наголосив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні весь день триває координація з партнерами України, а завтра – у графіку теж уже заплановано переговори.

Володимир Зеленський розповів, що готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 18 серпня.

Як наголосив президент України, важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідері для зʼясування всіх деталей, визначення необхідних подальших і робочих кроків.

