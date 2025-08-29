У Швеції викликали російського посла в Стокгольмі та виказали йому протест проти постійних атак РФ по містах України та мирних жителях.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Швеції.

Протест МЗС Швеції послу РФ через атаки на Україну

– Сьогодні, 29 серпня, Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Стокгольмі, – йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС Швеції, це зроблено з метою висловити протест проти постійних атак Росії на українські міста та цивільне населення.

У МЗС додали, що внаслідок атаки, яка відбулася у ніч на 28 серпня, пошкоджено приміщення делегації Європейського Союзу та Британської ради.

Під час контакту в МЗС звернули увагу на тому, що Росія повинна виконувати зобов’язання щодо захисту цивільних і цивільних об’єктів згідно з міжнародним гуманітарним правом.

У четвер, 28 серпня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі викликав російського посла після пошкодження будівлі British Council у Києві внаслідок ракетного удару.

Віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас після нічного удару РФ по Києву, що серйозно пошкодив представництво ЄС, оголосила про виклик російського посла в Брюсселі.

