Літак із президентом Литви Ґітанасом Науседою на борту не зміг одразу приземлитися в аеропорту Вільнюса через невідомий дрон у повітряному просторі.

Про це повідомив речник президента Литви Томас Бержинскас, якого цитує LRT.

Літак з Науседою не відразу сів в аеропорту

За даними платформи Flightradar24, літак вилетів з Гельсінкі о 19:10 у вівторок, 2 вересня, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.

– Під час наближення до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку, — повідомив Бержинскас.

Повідомлення про дрон над районом Лепкальніс надійшло від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uostai.

Після цього активували процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився.

Згодом LTR повідомило з посиланням на Міністерство транспорту, що дрон, який перешкодив польоту літака з Науседою, був піднятий у повітря з рекламною метою.

– За останніми даними Мінтранспорту, дрон підняли у повітря з рекламною метою, не дотримуючись встановлених вимог щодо часу. Наразі обставини інциденту розслідують відповідальні служби, – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом литовське Мінтранспорту скличе на нараду представників литовських аеропортів і компанії Oro navigacija, де оцінять заходи безпеки, плани на майбутнє, з’ясують, що потребує поліпшення.

Раніше повідомлялося, що літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Болгарії зазнав ймовірного втручання в роботу GPS із боку Росії. Через це для приземлення літака використали паперові карти.

