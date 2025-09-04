Прем’єр Іспанії Санчес не прибув до Парижа на саміт через проблеми з літаком
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг особисто бути присутнім на саміті Коаліції охочих у Парижі через проблеми з літаком.
Про це пишуть Sky News та іспанське агентство новин EFE.
Літак із прем’єром Іспанії не зміг прибути у Париж
Зранку в четвер, 4 вересня, літак Falcon із Педро Санчесом та його делегацією вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос у Мадриді. Під час польоту виявили несправність, через що судно повернули до іспанської столиці.
Через це Санчес не прилетів на зустріч у Париж, а приєднався до переговорів через відеозв’язок.
Представник офісу прем’єра Іспанії підтвердив, що саме проблема з літаком змусила борт розвернути до Мадрида, але конкретні причини несправності літака не розголошують.
Нова зустріч Коаліції охочих розпочалася у Парижі зранку 4 вересня під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
За останній час це вже не перший інцидент із літаками у Євросоюзі.
Нещодавно літак голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн не зміг приземлитися одразу в аеропорту Болгарії через перешкоди у роботі GPS, які, ймовірно, були спричинені Росією.
Після цього літак із президентом Литви Ґітанасом Науседою на борту не зміг одразу приземлитися в аеропорту Вільнюса через дрон у повітряному просторі.