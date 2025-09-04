Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг особисто бути присутнім на саміті Коаліції охочих у Парижі через проблеми з літаком.

Про це пишуть Sky News та іспанське агентство новин EFE.

Літак із прем’єром Іспанії не зміг прибути у Париж

Зранку в четвер, 4 вересня, літак Falcon із Педро Санчесом та його делегацією вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос у Мадриді. Під час польоту виявили несправність, через що судно повернули до іспанської столиці.

Через це Санчес не прилетів на зустріч у Париж, а приєднався до переговорів через відеозв’язок.

Представник офісу прем’єра Іспанії підтвердив, що саме проблема з літаком змусила борт розвернути до Мадрида, але конкретні причини несправності літака не розголошують.

Нова зустріч Коаліції охочих розпочалася у Парижі зранку 4 вересня під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

За останній час це вже не перший інцидент із літаками у Євросоюзі.

Нещодавно літак голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн не зміг приземлитися одразу в аеропорту Болгарії через перешкоди у роботі GPS, які, ймовірно, були спричинені Росією.

Після цього літак із президентом Литви Ґітанасом Науседою на борту не зміг одразу приземлитися в аеропорту Вільнюса через дрон у повітряному просторі.

