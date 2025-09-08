Російський диктатор Володимир Путін не збирається обмежувати свої імперські зазіхання лише Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час промови перед керівниками дипломатичних установ ФРН за кордоном.

Мерц про імперські плани Путіна

За словами Мерца, все свідчить про те, що імперіалістичний план Путіна не закінчиться захопленням України, а лише розпочнеться цим.

Він звернув увагу, що щодня відбуваються дедалі інтенсивніші та агресивніші гібридні атаки Росії, зокрема на інфраструктуру країн Європи.

– Бачимо провокації в Північному і Балтійському морях, як Росія і Китай намагаються забезпечити сфери впливу в Південно-Східній Європі, – наголосив канцлер Німеччини.

На його думку, заява про те, що Україна боронить свободу в Європі, є не лише політичною прозою.

Мерц переконаний, це факт, з якого Європа зробила конкретний висновок – підтримувати та допомагати Україні в боротьбі, яка може тривати ще дуже довго.

Він переконаний, що особливо підтримка має бути на шляху спільних зусиль для досягнення справедливого миру в Україні.

Водночас Мерц наголосив, що стає очевиднішим, що насамперед необхідно дбати про безпеку Європи.

Джерело : Deutsche Welle

