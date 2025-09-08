Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі на запит України у відповідь на масовані атаки Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про скликання спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ

За словами Сибіги, українська сторона активно працює на всіх міжнародних форумах, щоб посилити міжнародний тиск на Росію.

– Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на запит України, Фінляндія, що головує в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, – розповів глава МЗС.

Як стверджує міністр закордонних справ України, це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки Росії, що призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань.

На його думку, звірства Росії не мають залишатися безкарними.

Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, зокрема через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії та долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни, переконаний міністр.

Андрій Сибіга подякував чинній главі ОБСЄ, очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за принципову позицію та своєчасну реакцію.

