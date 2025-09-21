Уряд Чехії ухвалив рішення про створення координаційної групи із захисту країни від безпілотників у відповідь на нещодавні провокації РФ у Польщі.

Про це заявив журналістам прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Як Чехія реагуватиме на небезпеку з боку російських дронів

– Ми повинні реагувати на небезпеку, що виходить від російських дронів. Наш пріоритет – забезпечити безпеку громадян і бути готовими до будь-яких потенційних загроз. Саме тому ми вирішили створити при Раді державної безпеки координаційну групу із захисту держави від безпілотників, – пояснив він.

За його словами, до цієї групи увійдуть експерти з міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, збройних сил, поліції та інших структур.

Зараз дивляться

– Це ще один крок до того, щоб максимально забезпечити безпеку громадян. Так ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які спостерігаємо в безпосередній близькості… Ми просто зобов’язані приділяти пильну увагу захисту від безпілотників, – зазначив Фіала.

А глава Міноборони Яна Чернохова пояснила, що протиповітряна оборона країни буде багаторівневою – не тільки від дронів.

– Той факт, що ми зараз завершуємо тендер на закупівлю декількох сотень дронів різних типів, також вписується в цю концепцію, – додала вона.

10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько двадцяти російських дронів.

Уламки були знайдені в різних частинах країни, деякі безпілотники проникли майже на 300 км від східного кордону.

Джерело: Radio Prague International

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.