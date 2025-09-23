Польща знову відкриває автомобільні та залізничні пункти перетину кордону з Білоруссю. Це відбудеться опівночі з середи на четвер.

Про це повідомив у вівторок прем’єр-міністр країни Дональд Туск, передає RMF24.

Польща відкриває кордон із Білоруссю

Повідомляється, що очільник МВС Польщі вже підписав відповідне розпорядження.

У вівторок, 23 вересня, перед засіданням уряду Туск повідомив, що опівночі з середи на четвер (24/25 вересня) прикордонні пункти з Білоруссю знову відкриють.

– Я хотів би повідомити вам про рішення, ухвалено спільно з міністром внутрішніх справ, який незабаром видасть відповідне розпорядження про повторне відкриття прикордонних, залізничних та автомобільних переходів, які були закриті у зв’язку з маневрами Захід, – повідомив Туск на початку засідання уряду.

Він додав, що інструмент – можливість закриття прикордонних переходів – залишається в наших руках.

На думку Туска, головна причина, через яку було повністю закрито кордон з Білоруссю, а саме маневри навчань РФ та РБ під назвою Захід-2025, минула. Прем’єр-міністр підкреслив, що завершення військових навчань знижує загрозу, хоча й не усуває її повністю.

Причиною є також економічні інтереси польських перевізників. Закриття кордонів означало насамперед припинення міжнародного залізничного транзиту з Китаю та до Китаю через Європу.

Спільне російсько-білоруські військові навчання Захід-2025 відбулися в Білорусі 12–16 вересня 2025 року.

Перед їхнім початком 9 вересня Дональд Туск оголосив, що прикордонні переходи з Білоруссю закриваються. Кордон був повністю закритий опівночі з 11 на 12 вересня.

