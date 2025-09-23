Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер заявила, що її країна готова прийняти зустріч українського президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента за підсумками зустрічі Келлер-Зуттер та Зеленського.

Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна

Під час зустрічі Келлер-Зуттер та Зеленський говорили про дипломатичну роботу для досягнення миру.

Зі свого боку президентка Швейцарії наголосила, що її країна готова прийняти зустріч України та Росії на рівні лідерів.

– Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім, президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну, – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі сторони відзначили, що порушення з боку Росії повітряного простору держав-членів НАТО та фіксація дронів у дедалі більшій кількості країн не є випадковими та є розширенням агресії.

Також Зеленський і Келлер-Зуттер обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, і продовження партнерства щодо гарантування глобальної продовольчої безпеки.

У серпні глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що його країна “більш ніж готова” прийняти саміт за участі України та Росії. Він також казав, що Швейцарія надасть “імунітет” Путіну, якщо він приїде на мирну конференцію.

