Із Україною досягнуто домовленості про спрямування €2 млрд на виробництво дронів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі перед початком безпекового засідання колегії Єврокомісії.

Україна отримає від ЄС на дрони €2 млрд

– Якщо ми продовжуватимемо вважати, що Україна є нашою першою лінією оборони, ми повинні збільшити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що зараз на дрони буде витрачено загалом €2 млрд, – наголосила вона.

За її словами, завдяки цьому фінансуванню Україна зможе масштабувати виробництво та розвивати технології, які корисні також для Європейського Союзу.

– Однак нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки, і саме тому я запропонувала ідею репараційного кредиту, який базується на іммобілізованих російських активах, – додала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що цей кредит буде видано не одним платежем, а траншами та на певних умовах.

– Важливо, щоб не було конфіскації активів. Україна повинна повернути кредит, якщо Росія сплачує репарації – винуватець має нести відповідальність, – підсумувала президентка ЄК.

Днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Євросоюз використати заморожені російські активи для фінансування військових потреб України.

За його словам, це дозволить розблокувати кредит для Києва на суму близько €140 млрд та буде сигналом стійкості ЄС у протидії російській агресії.

