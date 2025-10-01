У польському Вроцлаві підлітки обманом заманили 23-річного українця на “побачення із 16-річною дівчиною”. Після цього його побили, поголили голову та намалювали нацистську символіку на обличчі.

Про інцидент повідомила поліція Вроцлава.

У Вроцлаві побили українця

Повідомляється, що група підлітків вирішила “покарати” 23-річного громадянина України.

Вони створили фальшивий профіль у соціальних мережах, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену у сексуальних контактах.

Після цього вони виманили українця на зустріч. Коли чоловік з’явився в призначеному місці, на нього напала група підлітків.

Зловмисники побили жертву, поголили чоловіку голову та намалювали на обличчі нацистські символи. Це все вони знімали на відео.

– Такі дії є злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону. Йдеться про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви, — наголосили польські правоохоронці.

У поліції додали, що зараз тривають заходи, спрямовані на повне встановлення ролі кожного з учасників інциденту. Справою також займається сімейний суд, оскільки частина залучених осіб ще не досягла 18-річного віку.

