У Польщі підлітки виманили українця на “побачення”, побили й поголили голову
У польському Вроцлаві підлітки обманом заманили 23-річного українця на “побачення із 16-річною дівчиною”. Після цього його побили, поголили голову та намалювали нацистську символіку на обличчі.
Про інцидент повідомила поліція Вроцлава.
У Вроцлаві побили українця
Повідомляється, що група підлітків вирішила “покарати” 23-річного громадянина України.
Вони створили фальшивий профіль у соціальних мережах, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену у сексуальних контактах.
Після цього вони виманили українця на зустріч. Коли чоловік з’явився в призначеному місці, на нього напала група підлітків.
Зловмисники побили жертву, поголили чоловіку голову та намалювали на обличчі нацистські символи. Це все вони знімали на відео.
– Такі дії є злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону. Йдеться про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви, — наголосили польські правоохоронці.
У поліції додали, що зараз тривають заходи, спрямовані на повне встановлення ролі кожного з учасників інциденту. Справою також займається сімейний суд, оскільки частина залучених осіб ще не досягла 18-річного віку.