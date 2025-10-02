Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує вступ України до Європейського Союзу через вибори, які відбудуться у квітні 2026 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Зеленський про блокування Орбаном вступу України до ЄС

За словами глави держави, ніхто не може блокувати наближення України до Європейського Союзу.

Відповідно, це рішення Європи бачити Україну в складі Європейського Союзу в майбутньому. Проте, без сумніву, це залежить від єдності та спільного рішення, заявив Зеленський.

– Ми маємо проблеми з Угорщиною. Можемо про це відкрито говорити. Тому що Віктор Орбан матиме вибори. Я думаю, через це він блокує шлях потужної країни до Європейського Союзу, – вважає президент України.

Як стверджує Зеленський, так само Росія почала війну через волю та вибір України рухатися в бік Європи.

На його думку, Україна відчуває та поділяє ті самі цінності, що й інші європейські країни.

Нещодавно стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував “стратегічне партнерство” Україні замість вступу до Європейського Союзу. У квітні 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори.

