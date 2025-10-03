У Чехії у п’ятницю, 3 жовтня, стартують парламентські вибори, які триватимуть два дні, до 4 жовтня.

Ці вибори можуть закінчитися приходом до влади популістичних рухів, які не налаштовані підтримувати Україну.

Вибори до парламенту Чехії

Виборчі дільниці у Чехії відкриються 3 жовтня о 14:00 у п’ятницю та працюватимуть до 22:00, у суботу їхня робота триватиме з 8:00 до 14:00.

Ці вибори стануть першими, коли чехи за кордоном можуть проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.

Фаворитом виборів називають популістичний політичний рух ANO Андрея Бабіша, рейтинг якого коливається у межах 30%. Коаліція SPOLU, лідером якої є чинний прем’єр-міністр Петр Фіала, в опитуваннях набирає менше 20%.

Центристська партія STAN у рейтингах набирає близько 10%.

Ще три партії попередньо можуть набрати 5-6% – це національно-консервативнивний антимігрантський рух SPD 8, комуністична партія KSČM та партія Пірати. Трохи більше 5% дають також партії Motoristé.

Як пише видання Idnes, до парламенту, ймовірно, не потраплять зелені, соціал-демократична партія SOCDEM та євроскептики з Přísaha, які в опитуваннях набирають близько 2% голосів.

Для участі у виборах загалом зареєструвалося 26 об’єднань, що на чотири більше, ніж під час виборів чотири роки тому.

У Чехії багато хто вважає, що перемога партії Бабіша призведе до зміни зовнішньої політики, зокрема щодо України. Він вже погрожував скасувати проєкт “снарядної ініціативи”, започаткованої Чехією.

Джерело: Idnes

