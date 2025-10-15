У ЄС обурені візитом міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Москви на енергетичну конференцію. У Союзі зауважили, що розцінюють цей жест як “неправильний сигнал” для Кремля.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер.

Візит Петера Сійярто до Москви: яка реакція ЄС

Аніта Гіппер наголосила, що будь-які двосторонні контакти держав-членів ЄС мають поважати позицію та політику блоку.

За її словами, це є особливо актуальним у зв’язку з тим, що ЄС звів відносини із РФ до мінімуму.

– Звичайно, перебування в Москві зараз – це не найкращий сигнал для Путіна (президента РФ Володимира Путіна, – Ред.), тому що час і контекст мають значення, – пояснила Гіппер.

Вона додала, що Євросоюз постійно працює над антиросійськими санкціями та посиленням підтримки України.

Нагадаємо, під час свого візиту до Москви Сійярто сказав, що Угорщина нібито постраждає, якщо її відключать від російських енергоносіїв, а також повторив, що його країна не погодиться на зовнішній тиск у питанні поставок енергоносіїв.

Він прямо заявив, що Угорщина не збирається відмовлятися від поставок нафти і газу з Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський в коментарі про закупівлю російських енергоресурсів Угорщиною висловив переконання, що неможливо залишатися частиною вільного світу і спонсорувати тих, хто прагне його знищити.

Джерело : Укрінформ

