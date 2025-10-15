У Росії активізували риторику про “захист російськомовного населення” в країнах Балтії після рішення Латвії вислати понад 800 громадян РФ, які не склали іспит з латиської мови.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У РФ хочуть “захищати російськомовних” у країнах Балтії

Спікер російської Думи В’ячеслав Володін заявив, що російськомовні нібито “терплять приниження й утиски”, тому їх потрібно “захистити”.

Також лідер партії ЛДПР Леонід Слуцький пообіцяв прийняти всіх “пригноблених” росіян, яких депортують з Латвії, бо вони, за його словами, “частина” так званого русского міра.

У ЦПД наголошують, що така риторика не випадкова, адже формула “захисту російськомовних” уже використовувалася Росією як привід для військової агресії проти України у 2014 році.

– Тоді Кремль так само створював інформаційний фон, звинувачуючи Україну в “утисках” російськомовних громадян, щоб згодом виправдати війну та окупацію українських територій, – додали у ЦПД.

Там переконані, що тепер такий сценарій відтворюється щодо держав Балтії. Подібні заяви потрібно розглядати як елемент системної інформаційної кампанії.

Одночасно з цим посилюється інформаційний тиск на країни Балтії через погрози та звинувачення в “агресивній поведінці щодо РФ”.

У ЦПД підкреслили, що такі меседжі формують ґрунт для майбутніх провокацій, виправдання гібридних дій тощо.

