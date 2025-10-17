В Європейському Союзі ухвалили рішення виділити €1,5 млрд ($1,8 млрд) для покращення обороноздатності Європи. Ініціативу впровадили через війну, яку розв’язала РФ проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

€1,5 млрд на оборону ЄС: що відомо

Йдеться про фінансування у вигляді грантів до 2027 року. Одну п’яту цієї суми виділили на оборонну співпрацю з Україною.

Зараз дивляться

У рамках програми ЄС планує зменшити залежність від американської зброї, оптимізувати закупівлі та підвищити конкурентоспроможність фрагментованої оборонної та аерокосмічної промисловості Європи.

Програму поповнять новими коштами після початку дії нового бюджету ЄС.

План витрат на 2028-2034 роки також передбачає €131 млрд на оборону та космос.

Угоду уклали після більше ніж року суперечок щодо правил “купуй європейське”.

Ініціативу очолила Франція. За угодою, вартість компонентів з-за меж ЄС та асоційованих країн не повинна перевищувати 35% від розрахункової вартості кінцевого продукту.

План, відомий як Європейська програма оборонної промисловості, покликаний підвищити здатність ЄС виробляти та постачати критично важливе оборонне обладнання, та забезпечити здатність “швидко та рішуче реагувати на дедалі складнішу ситуацію в сфері безпеки”, прокоментував домовленість міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.