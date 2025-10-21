Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не братиме участі в обговоренні українського питання, оскільки запізниться на засідання Європейської ради через відзначення річниці Угорської революції 1956 року.

Про це повідомив високопосадовий європейський дипломат у Брюсселі журналістам напередодні засідання Євроради, яке відбудеться 23 жовтня.

Чому Орбан запізниться на засідання Євроради

За словами дипломата, Віктор Орбан приєднається до інших лідерів лише у другій половині четверга, 23 жовтня.

Але інтереси угорського політика представлятиме прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

– Прем’єр-міністр запізниться. Про це він повідомив нам досить давно. У нього святкування Угорської революції 1956 року. Він приїде посеред дня. І він зазначив, що прем’єр-міністр Фіцо буде його представником, поки його немає на зустрічі, – зазначив дипломат.

Він пояснив, що Орбан не братиме участі в обговоренні щодо України, оскільки він прибуде пізніше, а цей пункт розглядатимуть першим.

Як звернув увагу дипломат, інші лідери Європейського Союзу в Раді мають дуже чіткі настрої. За його словами, є стратегічна розбіжність, про яку заявив Орбан, і вона наявна дотепер.

Дипломат наголосив, що настрій інших 26 лідерів полягає в тому, щоб рухатися вперед з підтримкою України, а репараційний кредит є головним пунктом майбутнього обговорення.

