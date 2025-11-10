У Словаччині біля міста Пезінок зіткнулися два потяги, внаслідок чого постраждали понад 70 осіб, 13 з яких ушпиталили.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Зіткнення потягів у Словаччині

Зіткнення сталося між потягами Tatran 620, який мав прибути до Братислави із Кошице о 19:33, та Rex 1814, який прямував із Нітри та мав прибути до столиці Словаччини о 19:36.

Інцидент стався біля міста Пезінок, що за 20 км від Братислави.

– Ми десь біля Пезінка. Це був страшний удар. Вони вже дзвонили, щоб хтось із лікарів пройшов до передньої частини поїзда. Я не знаю, наскільки серйозним є пошкодження, але удар був сильним, коли поїзд раптово загальмував, – розповів чоловік, який подорожував поїздом.

Про зіткнення поїздів біля Пезінка повідомили о 19:31 за місцевим часом.

За словами керівника словацької залізниці, один із поїздів, ймовірно, проїхав на червоне світло.

Медики Університетської лікарні Братислави після залізничної аварії надали медичну допомогу 52 постраждалим.

Речниця медзакладу повідомила, що ступінь травм був різним: від легких, таких як садна або забої, до важких, які вимагали хірургічного втручання. Троє пацієнтів перенесли операцію, зараз їхній стан стабілізовано і життю нічого не загрожує.

За її словами, у лікарнях Братислави залишилися госпіталізованими 13 пацієнтів.

На місці було задіяно понад 60 поліцейських і 70 пожежників. Міністр юстиції Борис Сусько у своїй заяві додав, що під час аварії були задіяні також евакуаційні автобуси Корпусу тюремної та судової охорони, які мали допомогти вивезти пасажирів з місця аварії.

Це вже не перший випадок зіткнення поїздів у Словаччині за цю осінь. На початку жовтня поблизу села Яблонов-над-Турньоу зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого постраждали понад 90 людей.

