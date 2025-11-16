Війна між Україною та Росією зрештою все одно завершиться переговорами. Найоптимальнішим Найоптимальнішим майданчиком для них є Туреччина, як єдине місце, яке є прийнятним для обох сторін.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю A Haber.

Переговори України та Росії

Фідан наголосив, що війна в Європі триває вже четвертий рік і її глобальні наслідки глибоко відчуваються. На його думку, бойові дії мають нарешті припинитися, і зробити це можна лише шляхом переговорів.

– Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку. Тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується з втратами, – зазначив він.

Фідан також підкреслив, що російські просування на фронті коштували їм величезних втрат, тож Москві варто замислитися про мир.

Він вважає, що головна проблема полягає в небажанні будь-якої зі сторін відкрито заявляти про готовність до переговорів — адже це може виглядати як прояв слабкості перед опонентом.

Фідан підсумував, що війна, на його думку, має завершитися, а переговори є неминучими. Він висловив упевненість, що діалог рано чи пізно відновиться, хоч і без уточнення деталей. За його словами, це може статися як у Туреччині, так і в іншому місці, але він переконаний, що мир обов’язково настане.

Раніше країни G7 та ЄС підтвердили повну підтримку України та закликали використовувати поточну лінію фронту як основу для переговорів із Росією.

