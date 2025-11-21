Велика Британія визначила, які військові підрозділи готова відправити в Україну після серії розвідувальних візитів, аби забезпечити можливість швидкого розгортання військ у разі успіху нової спроби відновити мирні переговори.

Про це пише агентство Bloomberg.

Британія готує війська для розміщення в Україні

Міністр оборони Джон Гілі повідомив, що Британія оновила свої плани щодо можливого направлення військ в Україну в межах Коаліції охочих після проведення оцінки готовності та завершення розвідувальних місій у країні влітку.

Військове командування вже визначило, який персонал може бути задіяний і де можуть розміщуватися штаби — у межах планів групи з 30 країн під проводом Великої Британії та Франції, яка має на меті підтримати Україну.

– Ми провели розвідку в Україні, тому знаємо, які підрозділи ми будемо використовувати, знаємо, як ми їх розгорнемо, і знаємо, яку роль вони будуть виконувати, – сказав Гілі журналістам у Плімуті.

За його словами, плани будуть остаточно узгоджені з іншими членами коаліції відповідно до потреб України і коригуватимуться залежно від умов будь-якої мирної угоди.

– Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові, – сказав Гілі, додавши, що плани включатимуть можливість введення “британських військ в Україну для забезпечення цього миру в довгостроковій перспективі”.

Що відомо про “мирний план” США та РФ

Напередодні ЗМІ оприлюднили нові деталі так званого мирного плану, який у Маямі напрацювали представники Росії та США.

План із 28 пунктів, який обговорювали спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та російський переговорник Кирило Дмитрієв наприкінці минулого місяця у Маямі, вперше оприлюднило видання Axios.

Цей план передбачає вимогу до України віддати Росії всю частину Донбасу, включно з територіями, які зараз контролює Київ, а також скоротити чисельність Збройних сил удвічі.

У двох інших зруйнованих війною регіонах – Херсонській та Запорізькій областях – чинні лінії контролю здебільшого були б заморожені. Згідно з планом Трампа, США та інші країни визнали б Крим і Донбас законною територією Росії, але від України цього не вимагали б.

Також документ передбачає, що Україна має відмовитися від ключових категорій озброєння, надати російській мові статус офіційної державної та закріпити офіційний статус Російської православної церкви.

