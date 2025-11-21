Представник США в ООН Майк Волц на засіданні Радбезу повідомив, що Сполучені Штати готові запровадити нові економічні санкції проти Росії, якщо Москва й надалі ігноруватиме заклики припинити війну проти України.

Про це стало відомо з трансляції в ООН.

США готові запровадити нові санкції проти РФ

– Ми можемо запровадити додаткові економічні санкції. Якщо Росія й надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню, ми й надалі робитимемо зброю доступною для самооборони, – зазначив він.

Представник США наголосив, що бойові дії тривають четверту зиму поспіль, спричиняючи нові жертви серед цивільних та порушення повітряного простору третіх країн, що загрожує розширенню конфлікту.

Волц підкреслив, що дипломатія є єдиним шляхом до тривалого та надійного миру, і США працюють над цим на найвищому рівні.

– Президент США особисто працює над тим, щоб завершити цю війну. Ми пропонуємо щедрі умови для Росії, зокрема послаблення санкцій. Ми закликаємо Росію припинити ці удари та безпосередньо вести переговори з Україною про мирне врегулювання, — сказав він.

Нагадаємо, у жовтні США оголосили новий пакет санкцій проти російських енергетичних гігантів Роснефть і Лукойл. Під санкції також потрапили 36 дочірніх компаній двох великих корпорацій.

