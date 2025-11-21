Колишнього депутата Європарламенту та екслідера британської партії Reform UK в Уельсі Натана Гілла засудили до 10,5 років позбавлення волі. Політика визнали винним у хабарництві за озвучення проросійських заяв, зокрема на українському телебаченні.

Про це повідомляє BBC.

Політика з Британії засудили за хабарі за проросійські заяви

Вирок політику оголосив Центральний кримінальний суд Лондона 21 листопада. 52-річний Гілл визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення згідно із законом про хабарництво.

Суддя додала, що Гілл матиме право на умовне звільнення після відбуття половини терміну.

Слідство встановило, що Натан Гілл отримував гроші від політика, якого називають “проросійським українським діячем”. За плату він мав використовувати свій статус та вплив для поширення вигідних Кремлю наративів, а також підтримувати проросійську позицію у публічному просторі.

Обвинувачення виявило повідомлення у WhatsApp між Гіллом та проросійським політиком в Україні Олегом Волошиним.

Міністр з питань ветеранів і заступник керівника Міноборони Сполученого Королівства Алістер Карнс закликав партію Reform провести розслідування, щоб “усунути будь-який російський вплив у партії”.

Партія Reform UK, з якої Гілл вийшов у 2021 році, засудила його дії та назвала їх непростимими.

Деталі справи Гілла

Гілл був частим гостем нині заборонених та заблокованих в Україні телеканалів NewsOne та 112, які були під контролем кума російського диктатора Путіна Віктора Медведчука.

На цих телеканал британець за наданими інструкціями просував російські наративи та висловлював стурбованість щодо загроз в Україні.

Прокурор Марк Гейвуд повідомив суду, що в грудні 2018 року Волошин писав Гіллу, що отримав “усі обіцяні різдвяні подарунки” та попросив “ще п’ять подарункових карток”, маючи на увазі суми грошей.

За його словами, подальші повідомлення підтвердили, що ці гроші надходили від Медведчука.

Обвинувачення стверджувало, що у повідомленнях Волошин просив у Гілла знайти щонайменше ще двох євродепутатів, які були б на його боці.

