Лідери Європи хочуть змінити щонайменше чотири пункти запропонованого “мирного плану” президента США Дональда Трампа, спрямованого на завершення війни Росії проти України.

З якими пунктами “мирного плану” не згодні європейці

За даними видання Bild, європейці не згодні з пунктом, що Україна має поступитися Донбасом та Кримом Росії, а також скоротити чисельність ЗСУ.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче чітко дати зрозуміти представникам США, що “гарантії безпеки”, які Росія має надати Україні, можуть бути не варті паперу, на якому вони написані.

Водночас у виданні зазначають, що Мерцу особливо не подобається вимога про отримання прибутку для США від заморожених російських активів на загальну суму близько €300 млрд, які мали б спрямувати на відновлення України.

У матеріалі йдеться, що канцлер Німеччини був одним із провідних прихильників мети ЄС використати ці кошти для фінансування масштабного кредиту на реконструкцію України.

Але план Трампа передбачає створення американсько-російського інвестиційного інструменту, що дає можливість кремлівському диктатору Володимиру Путіну отримати прибутки після війни, наголошують у виданні.

Як пише Sky News, Мерц заявив, що він чітко дав зрозуміти Дональду Трампу, що Європа повинна стати частиною будь-якого процесу, спрямованого на припинення війни Росії проти України.

У телефонній розмові канцлер Німеччини заявив, що війни не можуть бути припинені великими державами без участі країн, яких вона стосується.

– Якщо Україна програє цю війну і, можливо, зазнає краху, це вплине на європейську політику в цілому, на весь європейський континент. Саме тому ми так віддані цьому питанню, – заявив Мерц після саміту G20 в Йоганнесбурзі.

Канцлер Німеччини нагадав Трампу, як Росія відреагувала на Будапештський меморандум 1994 року, за якою Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на “гарантії безпеки”, проте це виявилося недостатнім для стримування Москви.

22 листопада під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що представлений “мирний план” не є остаточною пропозицією Україні щодо припинення війни.

