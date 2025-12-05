Студенти по всім Німеччині прогуляли заняття в п’ятницю, щоб висловити протест проти урядової реформи військової служби.

Про це пише видання Politico.

У Німеччині протести проти військової служби

У п’ятницю німецький парламент схвалив законодавчу зміну, яка вимагає від усіх 18-річних чоловіків заповнити анкету про їхню фізичну підготовку та готовність служити в армії. Для жінок анкета залишатиметься добровільною.

В межах реформи правляча коаліція також погодилася відновити обов’язкові медичні огляди для чоловіків, народжених з 2008 року. Якщо військо не досягне своїх цілей щодо набору добровольців, частина тих, хто пройшов огляд, може бути призвана до служби після окремого голосування в Бундестазі.

Протести відбулися у близько 90 містах по всій Німеччині. За даними поліції Берліна, вранці близько 800 осіб зібралися, щоб висловити протест проти реформи.

Der Schulstreik mit Demo in Berlin ist im vollen Gange. Viele Schülerinnen und Schüler ziehen gegen die Wehrpflicht durch die Straßen der Hauptstadt und weiterer Städte der Republik.#b0512 pic.twitter.com/x1Tw0t5Jwp — junge Welt (@jungewelt) December 5, 2025

Ініціатива, що стоїть за протестом, Schulstreik gegen Wehrpflicht (шкільний страйк проти призову, – Ред.), заявила на своєму веб-сайті: Політики та Бундесвер… сперечаються, як нам слід відновити призов. Але ніхто не розмовляє з нами. Ніхто не питає нас, чого ми хочемо.

– Навіщо вирішувати війни за допомогою озброєння? Це просто повторення того, що сталося перед Першою та Другою світовими війнами, – сказав 16-річний учасник протесту з міста Бранденбург.

17-річний Нільс, учасник протесту, що він не має нічого проти того, щоб його однолітки вступали до збройних сил, але обов’язковий характер закону спонукав його взяти участь у демонстрації.

– Проблема, яку я вбачаю в цьому, полягає в тому, що нікого не слід примушувати. Можливо, слід подумати над тим, як зробити професію солдата більш привабливою для тих, хто хоче стати солдатом, – сказав він.

У четвер міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до студентів у відеозверненні в Instagram.

– Кожен може протестувати за і проти всього. Свобода вираження поглядів є одним із головних досягнень нашої демократії. Весь наш спосіб життя є даром — але даром, який ми маємо захищати щодня. Якщо ви хочете жити так само і в майбутньому, то вам потрібно бути готовими відстоювати це. Ні демократія, ні держава не можуть захистити себе самі. Це повинні робити люди, так само як вони робили це в минулому, – заявив він.

Німеччина планує збільшити чисельність своїх збройних сил з 180 тис. до 260 тис. солдатів і з 55 тис. до 200 тис. резервістів, щоб досягти цілей НАТО щодо боєготовності в умовах зростаючої загрози з боку Росії.

