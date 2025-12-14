Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на обурення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через рішення Європейського Союзу про замороження російських активів.

Такий допис Андрій Сибіга опублікував у соціальній мережі Х.

Сибіга відреагував на обурення Орбана щодо активів РФ в ЄС

Глава МЗС України поширив допис прем’єр-міністра Угорщини, в якому Віктор Орбан висловлює невдоволення політикою Брюсселя.

Зараз дивляться

– Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни, – стверджує Орбан.

За його словами, у Брюсселі вимагають від держав-членів ЄС додаткових €135 млрд для “підживлення конфлікту”. Він заявив, що Угорщина не буде брати участь у цій “химерній брюссельській” схемі.

У відповідь Андрій Сибіга відреагував на вкиди Віктора Орбана після рішення ЄС.

– Найбільш цінний заморожений російський актив у Європі, – прокоментував Сибіга, ймовірно, маючи на увазі Орбана.

12 грудня в Європейському Союзі ухвалили рішення про замороження російських активів на безстроковий термін, щоб уряди дружніх до РФ країн не могли перешкодити використанню мільярдів євро для підтримки України.

Читайте також
Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США: деталі
Макрон і Зеленський

Пов'язані теми:

активи РФАндрій СибігаВіктор ОрбанГроші
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.