Найбільш цінний актив РФ в Європі: Сибіга відповів на обурення Орбана
- Андрій Сибіга відреагував на обурення Віктора Орбана щодо рішення ЄС про замороження російських активів, яке він назвав "оголошенням війни".
- Глава МЗС України прокоментував заяви угорського прем'єра про те, що Брюссель "захоплює" активи РФ.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на обурення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через рішення Європейського Союзу про замороження російських активів.
Сибіга відреагував на обурення Орбана щодо активів РФ в ЄС
Глава МЗС України поширив допис прем’єр-міністра Угорщини, в якому Віктор Орбан висловлює невдоволення політикою Брюсселя.
– Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни, – стверджує Орбан.
За його словами, у Брюсселі вимагають від держав-членів ЄС додаткових €135 млрд для “підживлення конфлікту”. Він заявив, що Угорщина не буде брати участь у цій “химерній брюссельській” схемі.
У відповідь Андрій Сибіга відреагував на вкиди Віктора Орбана після рішення ЄС.
– Найбільш цінний заморожений російський актив у Європі, – прокоментував Сибіга, ймовірно, маючи на увазі Орбана.
12 грудня в Європейському Союзі ухвалили рішення про замороження російських активів на безстроковий термін, щоб уряди дружніх до РФ країн не могли перешкодити використанню мільярдів євро для підтримки України.