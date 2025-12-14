Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США: деталі
- Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном перед початком переговорів із командою США.
- Макрон підтвердив, що Франція і надалі залишатиметься на боці України для побудови міцного та тривалого миру.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном перед початком переговорів з командою США у Берліні.
Про це повідомили обидва президенти у соціальній мережі X.
Розмова Зеленського з Макроном
Спершу про розмову із Володимиром Зеленським повідомив Еммануель Макрон. Він наголосив, що представники США, Європи та України прагнуть досягнення миру.
За його словами, Франція є і залишатиметься на боці України, щоб побудувати міцний і тривалий мир, який зможе гарантувати безпеку та суверенітет України і Європи в довгостроковій перспективі.
Макрон подякував усім українським, європейським та американським перемовникам, які об’єдналися для досягнення цієї мети.
Водночас Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за надану підтримку України, зазначивши, що був радий поговорити сьогодні перед зустріччю зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа.
Як зазначив глава держави, Україна та Франція тісно координують спільні дії та працюють разом заради спільної безпеки.
14 грудня у Берліні розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та інших представників України з командою США, зокрема, радником американського президента Джареда Кушнера та спеціального представника США Стіва Віткоффа.