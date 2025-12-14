Україна відкриває кластери на шляху до членства в Європейському Союзі за підтримки партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 14 грудня, коментуючи переговори про вступ до ЄС.

Зеленський про переговори щодо членства в ЄС

– Щодо переговорів про вступ до ЄС: Україна відкриває кластери за підтримки партнерів, – заявив він.

Нові реформи, зокрема судові, президент ще не бачив. За його словами, рішення ухвалюватимуть після ознайомлення.

Зараз дивляться

3 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче закрити всі шість переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу до кінця 2026 року.

11 грудня данська міністерка з питань ЄС Марі Б’єр та єврокомісарка Марта Кос оголосила про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від вето Угорщини.

У цей день Україна та ЄС узгодили пріоритетний план реформ після відкриття технічних переговорів.

Цей план наведений у письмовій спільній заяві єврокомісарки Марти Кос та віцепрем’єра з євроінтеграції Тараса Качки, в якому згадуються 10 ключових пріоритетів. Серед них:

ухвалення комплексних змін до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя;

забезпечення доступу НАБУ до своєчасних та якісних судових експертиз;

перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора;

поновлення відбору для призначення та переведення прокурорів на керівні та інші прокурорські посади в Офісі генерального прокурора, регіональних і районних прокуратурах;

реформа Державного бюро розслідувань (ДБР);

призначення суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку;

залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);

ухвалення законопроєкту про декларації доброчесності суддів;

прийняття Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми до II кварталу 2026 року.;

розвиток системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні.

Водночас Марта Кос пояснила, що всі ці пункти необхідно виконати для успіху процесу вступу України в Європейський Союз.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.