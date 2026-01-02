Європейська комісія ініціює розслідування щодо створених за допомогою штучного інтелекту відеозаписів, які поширюються у мобільному додатку TikTok та містять заклики до виходу Польщі зі складу ЄС.

ШІ-відео в TikTok із закликами до виходу Польщі з ЄС

Як пише RMF24, у створених ШІ-відео молоді жінки, одягнені в національні польські символи, закликають Польщу вийти з Європейського Союзу.

Наприкінці грудня заступник міністра цифрових технологій Польщі Даріуш Стандерський направив листа до Європейської комісії із закликом вжити відповідних заходів.

На його думку, такий контент має ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії, становлячи загрозу для громадського порядку, інформаційної безпеки, демократичних процесів у Польщі та усіх країнах-членах ЄС.

Саме тому Даріуш Стандерський закликав Брюссель розпочати процедуру та вжити наглядових заходів проти TikTok.

Як повідомляють польські журналісти, Єврокомісія перевірить відповідність контенту в TikTok щодо законодавства ЄС.

Речниця Єврокомісії Єва Грнчірова наголосила, що служби ЄК зв’яжуться з польською владою, щоб отримати більш детальну інформацію та оцінити факти з метою перевірки відповідності Закону ЄС про цифрові послуги.

Вона пояснила, що дуже великі онлайн-платформи, включаючи TikTok, повинні оцінювати всі ризики, пов’язані з їхніми послугами, згідно із законодавством. Зокрема, це стосується ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Водночас речниця Єврокомісії зазначила, що у березні 2024 року запросила в онлайн-платформ, включно із TikTok, інформацію про заходи, вжиті для усунення ризиків з ШІ.