€60 млрд на зброю: що передбачає фінансовий план ЄС для України на 2026-2027 роки
- Європейська комісія запропонувала проєкт кредиту для України на €90 млрд на 2026–2027 роки, з яких €60 млрд спрямують на оборону, а €30 млрд — на бюджетну підтримку.
- Унікальність позики полягає в тому, що Україна повертатиме її лише у разі отримання репарацій від Росії, а всі відсотки за користування коштами візьме на себе Європейський Союз.
Європейська комісія оприлюднила проєкт регулювання щодо надання Україні кредиту на €90 млрд, який повертатиметься лише у разі отримання репарацій від Росії.
Про це повідомила очільниця комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.
Пропозиція ЄС для підтримки України у 2026-2027 роках
Як розповіла Підласа, пропозиція Єврокомісії щодо фінансової підтримки України у 2026-2027 роках передбачає, що відсотки за користування грошима також покриває Європейський Союз.
Зокрема, у проєкті передбачено:
- €30 млрд – бюджетна підтримка (в формі макрофіну чи Ukraine Facility, а розбивку суми між цими інструментами ухвалить Європейська рада);
- €60 млрд – на підтримку української оборонної промисловості.
Підласа уточнила, хоча тут сказано про публічні інвестиції України у власну оборонну промисловість (імовірно, через державний бюджет), проте далі Єврокомісія розʼяснює, що купувати зброю і боєприпаси можна у виробників з ЄС, України або Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну чи Норвегії.
Лише за умови, що виникає потреба купувати зразки, які не мають аналогів в цих країнах, і за погодження з Єврокомісією, їх можна буде замовити в третіх країнах, заявила очільниця комітету з питань бюджету Верховної Ради.
– Буде окремий документ, які треті країни підходять, – стверджує вона.
Чи може Україна самостійно проводити закупівлі
За словами Підласої, Україна може проводити закупівлі самостійно, а також делегувати цей процес країнам-членам ЄС, Європейському оборонному агентству та міжнародним організаціям.
У документі йдеться про те, що Ukraine Support Loan – це гнучкий інструмент, який дозволяє реагувати на ситуацію. Гроші можна буде використовувати на найбільш нагальні потреби, за погодженням з Єврокомісією, пояснила вона.
Наприклад, в разі завершення активних бойових дій у 2026-2027 роках Україна зможе переспрямувати кошти на відновлення.
Як уточнила Підласа, Україна традиційно повинна буде виконувати умови щодо реформ у сфері збільшення доходів бюджету, антикорупції, стабільності та прозорості державних фінансів для отримання бюджетної допомоги.
Ці умови будуть викладені в Меморандумі про взаєморозуміння між Єврокомісією та Урядом України. Це стосується макрофінансової допомоги, зазначила очільниця комітету з питань бюджету Верховної Ради.
В Ukraine Facility планують додати умови на нові гроші. Європейська комісія пропонує, щоб ці умови стосувалися посилення верховенства права та боротьби з корупцією.
Яка саме частина грошей врешті надійде в Державний бюджет – залежатиме від потреб, викладених в Ukrainian Financing Strategy, яку Україна кожного року подаватиме Єврокомісії, стверджує Підласа.
За її словами, цю пропозицію має затвердити Рада ЄС та Європейський парламент.