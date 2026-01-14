Європейська комісія оприлюднила проєкт регулювання щодо надання Україні кредиту на €90 млрд, який повертатиметься лише у разі отримання репарацій від Росії.

Про це повідомила очільниця комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Пропозиція ЄС для підтримки України у 2026-2027 роках

Як розповіла Підласа, пропозиція Єврокомісії щодо фінансової підтримки України у 2026-2027 роках передбачає, що відсотки за користування грошима також покриває Європейський Союз.

Зокрема, у проєкті передбачено:

€30 млрд – бюджетна підтримка (в формі макрофіну чи Ukraine Facility, а розбивку суми між цими інструментами ухвалить Європейська рада);

€60 млрд – на підтримку української оборонної промисловості.

Підласа уточнила, хоча тут сказано про публічні інвестиції України у власну оборонну промисловість (імовірно, через державний бюджет), проте далі Єврокомісія розʼяснює, що купувати зброю і боєприпаси можна у виробників з ЄС, України або Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну чи Норвегії.

Лише за умови, що виникає потреба купувати зразки, які не мають аналогів в цих країнах, і за погодження з Єврокомісією, їх можна буде замовити в третіх країнах, заявила очільниця комітету з питань бюджету Верховної Ради.

– Буде окремий документ, які треті країни підходять, – стверджує вона.

Чи може Україна самостійно проводити закупівлі

За словами Підласої, Україна може проводити закупівлі самостійно, а також делегувати цей процес країнам-членам ЄС, Європейському оборонному агентству та міжнародним організаціям.

У документі йдеться про те, що Ukraine Support Loan – це гнучкий інструмент, який дозволяє реагувати на ситуацію. Гроші можна буде використовувати на найбільш нагальні потреби, за погодженням з Єврокомісією, пояснила вона.

Наприклад, в разі завершення активних бойових дій у 2026-2027 роках Україна зможе переспрямувати кошти на відновлення.

Як уточнила Підласа, Україна традиційно повинна буде виконувати умови щодо реформ у сфері збільшення доходів бюджету, антикорупції, стабільності та прозорості державних фінансів для отримання бюджетної допомоги.

Ці умови будуть викладені в Меморандумі про взаєморозуміння між Єврокомісією та Урядом України. Це стосується макрофінансової допомоги, зазначила очільниця комітету з питань бюджету Верховної Ради.

В Ukraine Facility планують додати умови на нові гроші. Європейська комісія пропонує, щоб ці умови стосувалися посилення верховенства права та боротьби з корупцією.

Яка саме частина грошей врешті надійде в Державний бюджет – залежатиме від потреб, викладених в Ukrainian Financing Strategy, яку Україна кожного року подаватиме Єврокомісії, стверджує Підласа.

За її словами, цю пропозицію має затвердити Рада ЄС та Європейський парламент.