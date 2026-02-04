Кредит на €90 млрд для України: до фінансування дозволили залучати треті країни
- Посли країн ЄС погодили механізм надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд на 2026–2027 роки, що дозволить залучати до фінансування оборонних потреб і треті країни.
- Кошти спрямують на закупівлю військової продукції, а перший транш може відбутися вже на початку другого кварталу 2026 року.
Посли країн Європейського Союзу під час засідання Комітету постійних представників (Coreper) узгодили механізми надання Україні кредиту на суму €90 млрд у 2026-2027 роках.
Про це повідомили у Кіпрському головуванні у Раді ЄС, пише Європейська правда.
Які країни можуть долучитися до кредиту для України
Зокрема, посли держав ЄС дійшли до згоди, що до кредиту в €90 млрд для України можуть долучатися треті країни.
– Мандат Ради ЄС передбачає, що треті країни, крім України або членів Європейської асоціації вільної торгівлі/Європейського економічного простору можуть бути безпосередньо залучені до кредиту на підтримку України щодо конкретних оборонних продуктів, – йдеться у повідомленні.
Як уточнили у Кіпрському головуванні, оборонна продукція має закуповуватися лише у компаній з Європейського Союзу, України або країн ЄАВТ/ЄЕЗ (тобто Ісландії, Ліхтенштейна, Норвегії та Швейцарії).
Співрозмовники зазначили, що якщо військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, яка недоступна в ЄС, Україні чи інших країнах, тоді застосовуватиметься низка цільових винятків.
Вони розповіли, що у використанні грошей з кредиту для України зможуть брати участь країни, які уклали двосторонню угоду з ЄС відповідно до Регламенту SAFE, а також держави, які вступили у партнерство у сфері безпеки та оборони з Євросоюзу.
Зазначається, що такі країни мають зобов’язатися надати справедливий і пропорційний фінансовий внесок для покриття витрат, що виникають внаслідок запозичень. Ухвалені послами ЄС законопроєкти мають передати в Європарламент для узгодження.
Як наголошується, після завершення всіх кроків комісія зможе виплатити перший транш на початку другого кварталу 2026 року.