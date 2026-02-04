Посли країн Європейського Союзу під час засідання Комітету постійних представників (Coreper) узгодили механізми надання Україні кредиту на суму €90 млрд у 2026-2027 роках.

Про це повідомили у Кіпрському головуванні у Раді ЄС, пише Європейська правда.

Які країни можуть долучитися до кредиту для України

Зокрема, посли держав ЄС дійшли до згоди, що до кредиту в €90 млрд для України можуть долучатися треті країни.

– Мандат Ради ЄС передбачає, що треті країни, крім України або членів Європейської асоціації вільної торгівлі/Європейського економічного простору можуть бути безпосередньо залучені до кредиту на підтримку України щодо конкретних оборонних продуктів, – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Кіпрському головуванні, оборонна продукція має закуповуватися лише у компаній з Європейського Союзу, України або країн ЄАВТ/ЄЕЗ (тобто Ісландії, Ліхтенштейна, Норвегії та Швейцарії).

Співрозмовники зазначили, що якщо військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, яка недоступна в ЄС, Україні чи інших країнах, тоді застосовуватиметься низка цільових винятків.

Вони розповіли, що у використанні грошей з кредиту для України зможуть брати участь країни, які уклали двосторонню угоду з ЄС відповідно до Регламенту SAFE, а також держави, які вступили у партнерство у сфері безпеки та оборони з Євросоюзу.

Зазначається, що такі країни мають зобов’язатися надати справедливий і пропорційний фінансовий внесок для покриття витрат, що виникають внаслідок запозичень. Ухвалені послами ЄС законопроєкти мають передати в Європарламент для узгодження.

Як наголошується, після завершення всіх кроків комісія зможе виплатити перший транш на початку другого кварталу 2026 року.

