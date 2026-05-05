Європейська комісія оголосила про запуск Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників. Ініціатива має об’єднати виробників, інноваторів і користувачів дронів для посилення оборонного потенціалу Європи з урахуванням досвіду України.

Про це йдеться у повідомленні, яке опублікувала пресслужба ЄС.

Запуск Альянсу ЕС-Україна: що відомо

Зазначається, що ЄК вже проводить прийом заявок на вступ до засновників.

– Для досягнення цих цілей ми шукаємо підходящих кандидатів, які є юридичними особами з підтвердженим досвідом і знаннями у сфері оборонних дронів і засобів протидії їм у ЄС та/або Україні, а також готових до активної участі в діяльності альянсу, – йдеться у заяві.

Там наголошують, що метою першого конкурсу є відбір членів-засновників альянсу, які сформують першу раду, здатну визначати діяльність і пріоритети.

Брюссель зауважує, що зміцнення європейського потенціалу в галузі безпілотних літальних апаратів і протидії їм “має ґрунтуватися на уроках, отриманих із досвіду України”.

Альянс, як очікується, буде ініціативою, яку очолює промисловість, що об’єднає виробників систем та новаторів, включно з тими компаніями та стартапами, що перебувають на стадії масштабування.

Також йдеться про кінцевих користувачів з країн ЄС, держав Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі та України.

Цей союз, як очікується, має сприяти поточним європейським зусиллям зі створення всеосяжного потенціалу в галузі безпілотників і протидії їм.

– Нещодавні неодноразові порушення повітряного простору держав-членів ЄС продемонстрували нагальну необхідність створення гнучкого, оперативного та сучасного європейського потенціалу протидії безпілотним літальним апаратам. Безпілотники та засоби протидії їм є одним із пріоритетних напрямів, визначених та узгоджених державами-членами, – підсумували в ЄК.

Нагадаємо, Зеленський дав доручення Умєрову та Гнатову щодо Drone Deal із ЄС.

Раніше Україна та Європейський Союз погодилися активізувати роботу над Drone Deal, що передбачає розширення безпекової співпраці та розвиток спільного виробництва безпілотників.

