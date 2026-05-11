Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, який передбачатиме нові обмеження переважно проти тіньового флоту.

Про це повідомляє Politico із посиланням на європейських дипломатів та чиновників.

Як стверджують джерела, додаткові санкції проти тіньового флоту Росії мають стати ключовим інструментом для перекриття доходів Кремля. Це дозволить посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його відмовитися від максималістських вимог у майбутніх мирних переговорах щодо України.

Згідно з очікуваннями, новий пакет санкцій Європейський Союз може запровадити наприкінці червня або на початку липня.

Ймовірно, обмеження спрямують також російських банків, фінансових установ, військово-промислових підприємств та компаній, що продають крадене українське зерно, уточнили сім чиновників ЄС.

Водночас в ЄС обговорюють продовження санкцій проти високопоставлених членів Російської православної церкви, зокрема, Патріарха Кирила. Раніше відповідні обмеження заблокував уряд колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, стверджують у виданні.

Крім цього, Європейська комісія хоче відродити ідею щодо заборони морських перевезень для російських суден, яку дотепер блокували Мальта та Греція, зазначають джерела.

Один із високопосадовців ЄС розповів, що економіка Росії перебуває в найгіршому внутрішньому стані з початку повномасштабної війни проти України. На його думку, настав час наполягати на більшому, бо справи у Росії йдуть не дуже добре.

За словами джерела, наразі Україна перебуває у кращому положенні після схвалення кредиту в розмірі €90 млрд та ударів далекобійними дронами по території Росії.

