У Міністерстві оборони Румунії не можуть підтвердити заяву президента Нікушора Дана про те, що російський безпілотник, який завдав удару по житловому будинку у Галаці, підбила українська ППО.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце, повідомляє Digi24.

Міністр оборони заявив, що не має даних для підтвердження слів президента про зміну курсу російського безпілотника після його перехоплення українською ППО.

– Чи був це навмисний маневр, чи зв’язок було втрачено – це питання, на яке ми не маємо можливості відповісти, – сказав він.

Водночас Міруце наголосив, що установи, які займаються експертизою уламків літального апарату, можуть встановити більше деталей щодо обставин удару безпілотника.

На його думку, є можливість провести балістичну експертизу компонентів або румунська розвідувальна служба може володіти такою інформацією. Він зазначив, що у Румунії на радарах бачили траєкторію цього дрона.

– Ми бачили, як він наближався з боку Чорного моря, перетинаючи Дунай, входячи в повітряний простір Румунії та падаючи в Галаці, – додав він.

На думку Міруце, дискусії довкола причин зміни курсу безпілотника лише відволікають від ключової теми. Він стверджує, що вся відповідальність за інцидент у Галаці лежить виключно на Росії.

За його словами, Москва не може виправдати, чому російський безпілотник із приблизно 30 кілограмами вибухової речовини тринітротолуолу потрапив у повітряний простір, де це було заборонено.

Що відомо про дрон, який вдарив по будинку в Румунії

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що по будинку в Галаці вдарив дрон Герань-2 російського походження. До такого висновку дійшли фахівці після аналізу значного комплексу технічних доказів.

Він зазначив, що на знайдених уламках виявили електронні компоненти, навігаційні системи, модулі керування, двигун та конструктивні елементи, які мають схожість на інші дрони Герань-2, вилучені раніше на території Румунії.

Звіт свідчить, що маркування виробництва, технічні написи, конструктивні особливості та використані матеріали відповідають тому ж технологічному процесу, що й у дронів Герань-2, аналіз яких проводився в останні роки.

Фізико-хімічні аналізи підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і пального, які неодноразово виявлялися в апаратах цієї серії.

– Те, що такий безпілотний апарат вдарив по житловому будинку в Румунії, спричинивши поранених і матеріальні збитки, є надзвичайно серйозним. Єдиним винуватцем є Росія, – заявив президент Румунії.

На його думку, безпека громадян і цілісність національної території є фундаментальними обов’язками румунської держави. Він додав, що Румунія передасть результати цього розслідування союзникам і відповідним структурам у НАТО та Європейському Союзі.

У ніч на 29 травня під час атаки на Україну російський дрон врізався у житловий будинок у Галаці після того, як залетів у повітряний простір Румунії.

