У німецькому місті Мехерніх, де базується стратегічно важливий об’єкт Бундесверу з ремонту систем протиповітряної оборони Patriot, зафіксували підозрілу активність безпілотників.

Про це повідомляє видання Tagesschau, посилаючись на WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung.

Дрони у Німеччині над базою ремонту Patriot

Місто Мехерніх розташоване неподалік від Бонна, на околиці регіону Ейфель. Місцевий військовий об’єкт відіграє важливу роль у логістиці Збройних сил ФРН.

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На глибині 130 м під землею облаштовано високозахищене сховище площею 30 тис. кв. м, де зберігають компоненти та технічне оснащення для армійських потреб.

Окрім цього, саме тут дислокуються спецпідрозділи Бундесверу, які забезпечують сервісне обслуговування та відновлення систем Patriot. Комплекс вважається унікальним для всієї Європи.

Джерела повідомляють, що поява безпілотників над стратегічною зоною викликає значне занепокоєння у спецслужб. У ніч проти минулої п’ятниці приватні охоронці об’єкта зареєстрували шість випадків появи дронів у період із 22:00 до 05:00.

Згідно з конфіденційним поліцейським документом, під час останнього епізоду на місці вже перебували викликані патрульні з районного відділу Еускірхена, які особисто підтвердили наявність щонайменше одного дрона. Один із безпілотників на деякий час завис безпосередньо над службовим авто.

За перебігом подій із відстані близько 40 м також стежила військова поліція. За їхніми попередніми висновками, над об’єктом рухався безпілотник типу Fly-380 VTOL. Апарати цієї модифікації мають 3,8-метровий розмах крил, здатні долати до 400 км зі швидкістю до 150 км/год та транспортувати вантаж вагою понад 10 кг.

Особи, причетні до запуску дронів, поки не встановлені. Зазвичай такі дрони застосовують для картографування, геодезії, моніторингу кордонів і доставки вантажів.

Проте первинна перевірка за участю Земельного управління кримінальної поліції Північного Рейну-Вестфалії та федеральних служб відкинула версію про помилковий цивільний чи геодезичний політ.

Правоохоронці кваліфікують інцидент як ймовірну несанкціоновану зйомку секретних військових об’єктів та озброєння. До розслідування долучилися Служба військової контррозвідки та берлінський Об’єднаний центр захисту від дронів.

Це не перший подібний випадок у Німеччині. У ніч на 5 серпня біля українського літака компанії Антонов в одному з німецьких аеропортів виявили безпілотник із вибуховим пристроєм та підривачем. Розвідка США пов’язує той інцидент із російською діяльністю.

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