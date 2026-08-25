Військовий комітет НАТО проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів у данському Копенгагені протягом 18-19 вересня. Під час зустрічі обговорять подальші кроки за результатами саміту НАТО в Анкарі та військову підтримку України.

Про це дізналась кореспондентка Європейської правди у Брюсселі від пресслужбі НАТО.

Військовий комітет НАТО обговорить допомогу Україні

Як стало відомо, найвищий військовий орган НАТО обговорить допомогу Україні на конференції на рівні начальників генштабів в Копенгагені.

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– Військовий комітет проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів 18–19 вересня в Копенгагені, Данія. Засідання очолюватиме глава Військового комітету (CMC) адмірал Джузеппе Каво Драгоне, – повідомили в НАТО.

У зустрічі братимуть участь верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО з трансформації (SACT) адмірал П’єр Вандьє.

Як зазначають в пресслужбі, високе військове керівництво обговорить подальші кроки за підсумками саміту НАТО в Анкарі, зокрема, подальше зміцнення колективного стримування, оборони, інновації та технології, а також підтримку України.

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