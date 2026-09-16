Російська Федерація використовує блокаду Чорного моря та спровокований голод як інструмент для створення нової міграційної кризи в Європейському Союзі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про блокаду Чорного моря і план Путіна

За його словами, російський терор виходить далеко за межі України, безпосередньо загрожуючи країнам Азії, Близького Сходу та Африки. Наслідки дій Кремля першими відчують вразливі родини в державах, залежних від імпорту продовольства, де зростання цін і дефіцит продуктів призведуть до недоїдання та голоду.

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Окрім створення гуманітарної катастрофи, Москва переслідує чітку політичну мету — дестабілізацію Європейського Союзу.

Як зазначив очільник МЗС України, стратегія російського диктатора Володимира Путіна розрахована на те, що продовольча криза спричинить масштабний наплив мігрантів до європейських країн, особливо напередодні виборчих кампаній наступного року.

Він пояснив, що міграційне питання є одним із найчутливіших у європейській політиці. Росія спирається на досвід використання пов’язаних із нею мереж під час кризових подій у Сеуті. Сибіга стверджує, що блокада Чорного моря є лише одним із методів.

Іншим інструментом залишається режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, Литва нещодавно виявила нові підземні тунелі, викопані з території Білорусі для контрабанди мігрантів через кордон.

У Москві розраховують, що ця стратегія посіє розкол у європейському суспільстві, посилить радикальні антиєвропейські рухи та зрештою послабить підтримку України з боку Європи.

Сибіга про необхідні кроки та пріоритети для ЄС

З огляду на ці загрози, підтримка українського аграрного експорту та розблокування свободи судноплавства в Чорному морі мають для Європейського Союзу та міжнародної спільноти стратегічне й екзистенційне значення.

Очільник МЗС України наголосив, що необхідно забезпечити безперебійне комерційне судноплавство з українських морських портів.

Крім цього, він стверджує, що варто розробити всі можливі альтернативні маршрути та механізми транспортування товарів через територію ЄС.

Сибіга закликав надати максимальну підтримку українським фермерам у складних умовах, розробити та спільно реалізувати загальноєвропейську стратегію протидії російським кампаніям дезінформації, втручання та маніпуляцій.

Водночас міністр запевнив, що Україна готова поділитися своїм цінним досвідом із європейськими партнерами для протидії російським загрозам.

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