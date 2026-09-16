В Європейському Союзі планують посилити захист неповнолітніх в цифровому просторі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення до Європарламенту анонсувала новий законопроєкт під назвою Kids Act, який передбачає повну заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 13 років.

В Євросоюзі впроваджують Kids Act для захисту дітей в інтернеті

Проєкт закону Kids Act пропонує диференційований підхід до безпеки неповнолітніх залежно від їхнього віку:

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до 13 років: абсолютна заборона на користування соціальними мережами;

абсолютна заборона на користування соціальними мережами; від 13 до 15 років: дозвіл виключно на створення спеціальних “мініакаунтів” із суворим лімітом використання — не більше однієї години на добу;

дозвіл виключно на створення спеціальних “мініакаунтів” із суворим лімітом використання — не більше однієї години на добу; від 15 до 18 років: запровадження обов’язкового безпечного дизайну платформ, який захищатиме підлітків від шкідливого вмісту.

— Я скликала спеціальну групу експертів – і тепер настав час діяти Європі. Завтра Єврокомісія запропонує законопроєкт Kids Act. Ми застосовуватимемо поступовий та диференційований підхід, для кожного вікового періоду буде підібраний окремий рівень захисту, — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Згідно з новим документом, Єврокомісія зобов’яже соціальні мережі, розробників онлайн-ігор та чат-ботів на базі штучного інтелекту впровадити надійні інструменти перевірки віку користувачів.

— Ми не зобов’язані миритися, що дітей втягують у все більш екстремальний контент. Платформи повинні будуть довести нам, що вони є безпечними. Адже питання полягає в тому, коли і як платформи отримають доступ до наших неповнолітніх дітей, — наголосила очільниця Єврокомісії.

За недотримання норм Kids Act для технологічних компаній передбачені грошові штрафи, механізм накладення яких вже розроблений ЄК.

Крім того, вже цієї осені Єврокомісія планує презентувати ширшу правову базу — Закон про цифрову справедливість, що захищатиме від шкідливого впливу інтернет-сервісів не лише неповнолітніх, а й дорослих користувачів.

Джерело : Європейська правда

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