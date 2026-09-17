Росія під час атаки на Захід України, ймовірно, вдарила по АЗС неподалік Ягодина біля кордону з Польщею. У районі пролунав потужний вибух, а польські військові підняли в повітря винищувачі.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штоккером.

Туск про ймовірний удар по АЗС біля Ягодина

Туск назвав нещодавню російську атаку на Захід України “масштабною і дуже жорстокою”.

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– Дуже близько до польського кордону, неподалік від Ягодина, тобто біля Дорогуська, знову, ймовірно, було атаковано АЗС. Там стався дуже потужний вибух, наші літаки також були підняті в повітря для виконання завдань, – цитує польського прем’єра РАР.

Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило про підйом винищувачів. Водночас Урядовий центр безпеки попередив жителів Люблінського та Підкарпатського воєводств про загрозу повітряного нападу.

Туск також заявив про схожу атаку двома днями раніше та ще одну в ніч із середи на четвер.

Він звернув увагу, що 17 вересня є річницею агресії СРСР проти Польщі, назвавши цей день “винятковим” і з погляду сучасної безпеки.

Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна повідомив, що влучань у прикордонну інфраструктуру не зафіксовано.

– На щастя, влучань в прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не було, – зазначив Демченко.

Нагадаємо, 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею росіяни атакували локомотив пасажирського поїзда.

Спеціальний потяг із Києва до Польщі, у якому перебували Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер та інші європейські посадовці, тимчасово зупинили через загрозу російських дронів біля кордону з Польщею.

Тоді російський удар поблизу кордону з Польщею викликав жорстку реакцію Варшави та Києва.

Сікорський назвав атаку черговою ескалацією з боку Москви, а Україна закликала партнерів відповідати на такі дії не заявами, а сильнішими рішеннями.

Пізніше Укрзалізниця повідомила нові деталі атаки РФ поблизу польського кордону.

На думку компанії, російський безпілотник міг цілитися саме у дипломатичний потяг.

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