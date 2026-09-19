Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наступного тижня проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у межах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він планує обговорити постачання ракет до Patriot для України

Про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з перебігом підготовки до зустрічі.

ППО для України обговорять на зустрічі Бернема з Трампом

Головним пріоритетом для британського прем’єр-міністра на цих переговорах стане переконати Трампа розблокувати та вивільнити запаси ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб їх вдалося передати Україні до настання зимового періоду.

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Британська сторона розглядає передачу ППО Україні як важливе питання безпеки напередодні зимових холодів.

Окрім військової підтримки Києва, Бернем та Трамп планують обговорити можливі кроки Європи для деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Водночас оточення нового британського прем’єра у приватному порядку висловлює занепокоєння через дії американського президента та геополітичні виклики.

Помічники Бернема зазначають, що зростання цін на нафту, міжнародні труднощі та наслідки війн створюють суттєвий тиск на економіку Великої Британії. Це загрожує зростанням інфляції, підвищенням процентних ставок та збільшенням рахунків за електроенергію для домогосподарств.

Через міжнародну нестабільність та зростання вартості запозичень британський уряд готується до ухвалення “важких рішень” у майбутньому бюджеті, який канцлер скарбниці Джон Гілі має представити 28 жовтня.

Як зазначають у виданні, попри складне економічне становище всередині країни та можливе скорочення витрат чи підвищення податків, питання забезпечення України засобами ППО Patriot залишається на першого місці міжнародного порядку денного Лондона.

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