У понеділок, 28 вересня, міністри оборони країн Європейського Союзу обговорять можливість негайного передання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot із власних арсеналів.

Про це на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Міністри ЄС обговорять передання Україні ракет до Patriot

Як зазначила віцепрезидентка Європейської комісії, всі передані боєприпаси надалі поповнять завдяки новим постачанням від виробника, профінансованих Україною.

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За словами Каллас, українська сторона зараз відчуває критичну потребу в посиленні захисту неба, тому європейські партнери мають діяти якнайшвидше.

— Україна гостро потребує протиповітряної оборони. Ми знову звертаємося з цим закликом до тих, хто має їх на складах. Вони можуть передати їх Україні, щоб ракети Patriot, які вироблятимуться згодом, поповнили їхні запаси, — наголосила вона.

Згідно з інформацією джерел, схема передбачає, що одна або декілька держав-членів ЄС передадуть Україні вже наявні на їхніх складах ракети-перехоплювачі. Натомість Україна використає гроші з €90-мільярдного кредиту для замовлення такої ж кількості нових ракет у американського виробника безпосередньо для цих країн.

Як стало відомо, серед потенційних постачальників перехоплювачів розглядають Іспанію або Грецію.

Окрім обговорення ракет для систем ППО, Каллас підтвердила остаточне розблокування Європейського фонду миру. Завдяки цьому ще €1 млрд спрямують на спільні закупівлі озброєння для потреб Збройних Сил України.

Джерело : Європейська правда

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