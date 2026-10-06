Франція успішно здійснила перший випробувальний запуск стратегічної міжконтинентальної балістичної ракети морського базування M51 у третій модифікації. За запуском безпосередньо з борту фрегата ВМС Франції спостерігав президент Еммануель Макрон.

Про це повідомляє видання Le Parisien із посиланням на Міністерство збройних сил Франції та Єлисейський палац.

Франція випробувала балістичну ракету M51

Запуск ракети відбувся біля узбережжя департаменту Фіністер з атомного підводного човна з балістичними ракетами Le Vigilant у межах військової операції під назвою SMERTRIOS.

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Головною метою навчань була перевірка здатності підводного човна розгортати ракетну систему M51 після завершення періоду його технічного обслуговування та ремонту.

Як повідомляється, запуск здійснювався без ядерної боєголовки. Ракета відстежувалася протягом усього етапу польоту в суворій відповідності до міжнародних зобов’язань Франції.

Навчальна ракета впала у воду в акваторії Північної Атлантики за кілька сотень кілометрів від будь-якої берегової лінії. Візит Макрона на фрегат не оголошувався заздалегідь і відбувся без присутності представників преси, хоча самі навчальні стрільби офіційно анонсували раніше.

Заява Макрона про ядерне стримування

Президент Франції прокоментував випробування міжконтинентальної балістичної ракети M51, привітавши всіх причетних до виняткового досягнення.

— Дуже мало країн мають такий досвід. Цей технічний успіх є ще одним доказом надійності наших засобів стримування, чия подальша життєздатність гарантована. Щоб бути вільним, треба викликати страх. А щоб викликати страх, треба бути сильним, — наголосив Макрон.

Франція прийняла на озброєння нову версію міжконтинентальних балістичних ракет M51 для підводних човнів рік тому, назвавши це важливим кроком у модернізації океанського компонента свого ядерного щита.

Запуск ракети відбувся на тлі загострення безпекової ситуації в Європі. Раніше Макрон попередив про зміну характеру російської агресії та загроз проти європейських держав після серії гібридних атак. У середині вересня він пообіцяв, що такі дії не залишаться без відповіді.

Крім того, цього року Макрон запропонував європейським партнерам приєднатися до передового ядерного стримування в межах оновленої весняної доктрини, яка водночас залишає остаточне рішення про застосування ядерної зброї виключно в руках президента Франції.

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