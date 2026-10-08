Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити дію індивідуальних обмежувальних заходів проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційну та гібридну діяльність Російської Федерації за кордоном ще на один рік — до 9 жовтня 2027 року.

Про це йдеться на офіційному сайті Європейської ради.

ЄС продовжив санкції за дестабілізаційні дії РФ за кордоном

Рішення про продовження режиму санкцій ухвалено з огляду на посилену гібридну діяльність РФ. Зокрема, йдеться про систематичне маніпулювання інформацією та іноземне втручання (FIMI), спрямоване проти ЄС, його країн-членів та партнерів.

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Наразі під дію цих обмежувальних заходів підпадають 80 фізичних осіб та 20 організацій.

Проти включених до санкційного списку діють такі обмеження:

заморожування всіх активів на території Євросоюзу;

заборона громадянам та компаніям ЄС надавати їм гроші, фінансові активи чи будь-які економічні ресурси;

заборона фізичним особам на в’їзд на територію ЄС або транзитний проїзд.

Структуру обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізувальні дії Росії створили 8 жовтня 2024 року. Вона спрямована проти тих, хто бере участь у діях уряду РФ, що підривають фундаментальні цінності, безпеку, стабільність, незалежність і цілісність ЄС та його держав-членів, а також проти осіб, відповідальних за гібридні атаки на треті країни та міжнародні організації.

У Європейській раді також нагадали про висновки від 18 та 19 червня 2026 року, в яких суворо засудили всі нещодавні гібридні операції проти ЄС.

З огляду на постійні гібридні кампанії з боку ворожих суб’єктів, зокрема Росії та Білорусі, Європейська рада закликала до термінового зміцнення стійкості, підвищення готовності, захисту критичної інфраструктури, а також до активнішого запобігання, стримування та реагування на подібні загрози.

У ЄС наголосили, що продовжуватимуть використовувати весь спектр доступних інструментів для захисту від зловмисної поведінки РФ.

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