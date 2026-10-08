ЄС продовжив санкції проти РФ за гібридні атаки до жовтня 2027 року
- Рада ЄС продовжила до 9 жовтня 2027 року дію санкцій за гібридну та дестабілізаційну діяльність Росії за кордоном.
- Санкції, що передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд, продовжують діяти проти 80 фізичних осіб та 20 організацій.
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити дію індивідуальних обмежувальних заходів проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційну та гібридну діяльність Російської Федерації за кордоном ще на один рік — до 9 жовтня 2027 року.
Про це йдеться на офіційному сайті Європейської ради.
ЄС продовжив санкції за дестабілізаційні дії РФ за кордоном
Рішення про продовження режиму санкцій ухвалено з огляду на посилену гібридну діяльність РФ. Зокрема, йдеться про систематичне маніпулювання інформацією та іноземне втручання (FIMI), спрямоване проти ЄС, його країн-членів та партнерів.
Наразі під дію цих обмежувальних заходів підпадають 80 фізичних осіб та 20 організацій.
Проти включених до санкційного списку діють такі обмеження:
- заморожування всіх активів на території Євросоюзу;
- заборона громадянам та компаніям ЄС надавати їм гроші, фінансові активи чи будь-які економічні ресурси;
- заборона фізичним особам на в’їзд на територію ЄС або транзитний проїзд.
Структуру обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізувальні дії Росії створили 8 жовтня 2024 року. Вона спрямована проти тих, хто бере участь у діях уряду РФ, що підривають фундаментальні цінності, безпеку, стабільність, незалежність і цілісність ЄС та його держав-членів, а також проти осіб, відповідальних за гібридні атаки на треті країни та міжнародні організації.
У Європейській раді також нагадали про висновки від 18 та 19 червня 2026 року, в яких суворо засудили всі нещодавні гібридні операції проти ЄС.
З огляду на постійні гібридні кампанії з боку ворожих суб’єктів, зокрема Росії та Білорусі, Європейська рада закликала до термінового зміцнення стійкості, підвищення готовності, захисту критичної інфраструктури, а також до активнішого запобігання, стримування та реагування на подібні загрози.
У ЄС наголосили, що продовжуватимуть використовувати весь спектр доступних інструментів для захисту від зловмисної поведінки РФ.