Україна та Молдова уклали угоду про військово-технічну співпрацю
- Україна та Молдова підписали двосторонню угоду про військово-технічне співробітництво для обміну оборонним досвідом.
- Кишинів зацікавлений в українських технологіях захисту від дронів і ППО.
Уряди України та Молдови підписали двосторонню угоду про співпрацю у військово-технічній сфері. Документ спрямований на посилення взаємодії обох держав та відкриває нові можливості для обміну оборонним і безпековим досвідом.
Про це заявили премʼєр-міністри України Сергій Корецький та Молдови Василе Тофан під час спільного брифінгу.
Угода України і Молдови про військово-технічне співробітництво
Коментуючи підписання документа, премʼєр-міністр України наголосив на значущості нової домовленості для безпеки регіону.
— Сьогодні підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Вона відкриває шлях до обміну досвідом, — зазначив Корецький.
Окрім цього, Україна офіційно запропонувала Молдові розширити співпрацю у межах міжнародної коаліції з розмінування.
Корецький стверджує, що сторони вже мають активні робочі формати, зокрема, Міжурядову комісію з торговельно-економічного співробітництва, а також Одеський трикутник, який об’єднує Україну, Молдову та Румунію.
Молдова прагне перейняти український досвід ППО
Премʼєр-міністр Молдови акцентував на потребі в захисті повітряного простору своєї країни від російських загроз.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повітряний простір Молдови порушено понад 100 разів, а безпілотники та уламки снарядів неодноразово падали на територію країни (зокрема, п’ять випадків зафіксували лише за одну суботу).
— Ми не можемо ігнорувати ці ризики. Україна акумулювала найкращий досвід у сфері захисту від дронів, зокрема, завдяки ефективним і недорогим технологічним рішенням. Ми хочемо перейняти цей досвід і знайти рішення для захисту повітряного простору, — наголосив Тофан.
Також у контексті економічної взаємодії стало відомо, що Україна звернулася до Молдови з проханням продовжити 50-відсоткову знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів на 2027 рік.