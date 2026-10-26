Уряди України та Молдови підписали двосторонню угоду про співпрацю у військово-технічній сфері. Документ спрямований на посилення взаємодії обох держав та відкриває нові можливості для обміну оборонним і безпековим досвідом.

Про це заявили премʼєр-міністри України Сергій Корецький та Молдови Василе Тофан під час спільного брифінгу.

Угода України і Молдови про військово-технічне співробітництво

Коментуючи підписання документа, премʼєр-міністр України наголосив на значущості нової домовленості для безпеки регіону.

Зараз дивляться

— Сьогодні підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Вона відкриває шлях до обміну досвідом, — зазначив Корецький.

Окрім цього, Україна офіційно запропонувала Молдові розширити співпрацю у межах міжнародної коаліції з розмінування.

Корецький стверджує, що сторони вже мають активні робочі формати, зокрема, Міжурядову комісію з торговельно-економічного співробітництва, а також Одеський трикутник, який об’єднує Україну, Молдову та Румунію.

Молдова прагне перейняти український досвід ППО

Премʼєр-міністр Молдови акцентував на потребі в захисті повітряного простору своєї країни від російських загроз.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повітряний простір Молдови порушено понад 100 разів, а безпілотники та уламки снарядів неодноразово падали на територію країни (зокрема, п’ять випадків зафіксували лише за одну суботу).

— Ми не можемо ігнорувати ці ризики. Україна акумулювала найкращий досвід у сфері захисту від дронів, зокрема, завдяки ефективним і недорогим технологічним рішенням. Ми хочемо перейняти цей досвід і знайти рішення для захисту повітряного простору, — наголосив Тофан.

Також у контексті економічної взаємодії стало відомо, що Україна звернулася до Молдови з проханням продовжити 50-відсоткову знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів на 2027 рік.

Джерело : Суспільне, Укринформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.