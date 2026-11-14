Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що Варшава не виділятиме гроші на програму PURL, в межах якої європейські союзники купують американське озброєння для України. Це рішення він пояснив значними витратами на власну оборону Польщі.

Про це Дональд Туск заявив під час брифінгу для журналістів.

Польща не фінансуватиме закупівлю зброї за програмою PURL

За словами прем’єр-міністра, Польща спрямовує великі ресурси на закупівлю озброєння для власної армії, а також уже надала та продовжує надавати Україні масштабну підтримку. Через це в бюджеті країни утворився суттєвий дефіцит.

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— Ми допомагали і допомагаємо Україні справді серйозним чином, — зазначив Туск.

Він пояснивши, що вже повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте про відмову Польщі робити додаткові внески в ініціативу PURL.

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List або Список пріоритетних потреб України) була започаткована після того, як Сполучені Штати Америки відмовилися безоплатно передавати Україні нові пакети військової допомоги.

Механізм передбачає, що європейські партнери фінансують закупівлю американської зброї для потреб Сил оборони України.

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